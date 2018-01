PERFIL | D'alcalde de Sarrià a president del Parlament més jove de la història

Roger Torrent es convertirà previsiblement aquest dimecres en el president del Parlament més jove de la història amb 38 anys si aquest dimecres es confirma la seva elecció, després que ERC l'hagi proposat per al càrrec.

Torrent va néixer el 19 de juliol del 1979 a Sarrià de Ter (Gironès), d'on és alcalde des del juny del 2007. Militant de les JERC des del 1998 i d'ERC des del 2000, va entrar com a diputat al Parlament per Girona el desembre del 2012. El 27 de setembre del 2015 va tornar a ser escollit diputat aquest cop dins la llista de Junts pel Sí (JxSÍ), on ha exercit d'adjunt al portaveu del grup parlamentari durant la darrera legislatura.

Pel que fa a la seva trajectòria política, Torrent va començar a militar a les Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC) el 1998 i dos anys més tard a ERC. El 2007 va ser escollit alcalde de Sarrià de Ter, en uns comicis que ERC va guanyar amb el 36% del suport dels electors. Actualment governa amb majoria absoluta després d'obtenir el 70% dels vots en les eleccions municipals del 2015.

Diputat al Parlament des del 2012, el pes de Torrent al Parlament va anar a l'alça en la darrera legislatura en assumir part del rol de portaveu de JxSí fora dels plens -formalment Rovira era portaveu i Torrent portaveu adjunt, al costat de Jordi Turull i Lluís Corominas, que van presidir la coalició. I al costat de Turull i Corominas va bregar a les reunions de la Junta de Portaveus en el darrer tram de la legislatura.

Com a diputat d'ERC i JxSí, va ser membre de la fracassada ponència per a la llei electoral fa dos anys i els últims mesos ha estat un dels diputats actius en la polèmica reforma del reglament. Ha format part també de la comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; de la Comissió d'Economia i Hisenda; de la ponència conjunta per a l'Administració tributària catalana i de la comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya.

El proposat a president del Parlament és llicenciat en Ciències polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en estudis territorials i urbanístics per la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) i la Pompeu Fabra (UPF), respectivament.