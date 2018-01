Constitució Parlament: Puigdemont renuncia al seu dret a vot i Junqueras el delega en Rovira

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i els diputats de Junts per Catalunya (JxCAT) Jordi Sánchez i Joaquim Forn han demanat el vot delegat per a la sessió plenària de constitució del Parlament d'aquest dimecres, segons han confirmat fonts properes a l'ACN. En canvi, el cap de llista de JxCAT, Carles Puigdemont, i els quatre diputats que són a Brussel·les – Toni Comín i Meritxell Serret d'ERC i Clara Ponsatí i Lluís Puig de JxCAT- no ho han fet.

Ara haurà de ser la Mesa d'Edat, formada per tres membres d'ERC, la que decideixi si permet o no el vot delegat dels diputats a la presó. Fonts propers al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, van alertar aquest dimarts que si es permetia el vot delegat dels diputats a Brussel·les, l'executiu estatal recorreria davant del Tribunal Constitucional.

A la petició per escrit que ha registrat ERC, Junqueras delega el vot en la secretaria del seu partit, Marta Rovira, "d'acord amb el que disposa l'article 93 del reglament del Parlament i en motiu de les circumstàncies actuals que l'incapaciten per poder exercir de forma efectiva el dret a vot".

Si res no canvia a última hora, no és necessari el vot dels cinc diputats independentistes a Brussel·les per escollir aquest dimecres els membres de la nova Mesa del Parlament, tenint en compte que els comuns han anunciat que no votaran ni el candidat a presidir la cambra que proposen els independentistes ni el que proposen els constitucionalistes.