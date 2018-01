Correa confessa queel PP valencià li va demanar factures falses

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, va afirmar ahir, durant la seva declaració en el judici pel presumpte finançament il·legal del PP valencià, que era la formació política, i concretament l'exsecretari general del partit regional, Ricardo Costa, qui indicava a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, els empresaris als quals havien de facturar els actes de les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i de les generals del 2008 si «volien cobrar».

«Sabia que per cobrar havíem de facturar als empresaris que s'han assegut aquí», va dir en referència als nou acusats que van confessar que van sufragar de forma irregular part dels actes electorals dels populars valencians. Davant d'això, la fiscal Myriam Segura va demanar que concretés de qui era aquesta «iniciativa». «El Partit Popular» va relatar que els deien: «voleu cobrar? Heu de facturar a aquestes empreses».

«Totes les factures que nosaltres hem emès a aquests empresaris que han passat per aquí són treballs reals per al PP», va emfatitzar. Després, va precisar a l'advocat de l'Estat, Edmundo Bal, que les factures «havien d'haver estat emeses al PP, però com que ells no ens podien pagar ens van dir: 'factura a aquests empresaris'».

Després de la insistència de l'advocat Edmundo Bal, va dir que era conscient d'aquesta advertència perquè li ho comunicava el seu número dos, Pablo Crespo, que era qui portava «el dia a dia» de les empreses de la Gürtel i qui es reunia amb Costa per concretar aquests detalls. «No s'imagina l'enuig amb què va venir a Madrid», va assenyalar sobre la seva mà dreta, perquè en la seva «activitat anterior era polític» i sabia el «problema» que això podia comportar.

Correa va indicar també que «imagino» que als industrials també els «van obligar» a pagar a Orange Market si després es volien veure beneficiats. Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el PP va pagar a Orange Market un total de 3,4 milions d'euros en actes electorals i altres esdeveniments entre el 2007 i el 2008. Sobre les despeses electorals, es precisa que la formació política va abonar 2,03 milions d'euros, dels quals 1,2 milions van ser sufragats pels empresaris.

Aquesta confessió per part de Correa s'emmarca en la seva actitud de col·laboració amb la Justícia que va anunciar ja en l'anterior judici de la trama Gürtel, relatiu als seus primers anys d'activitat (1999-2005). Fa uns dies, va enviar un escrit al jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia en el qual ja va reconèixer que el PP, liderat llavors per l'expresident de la Generalitat valenciana Francesc Camps, va pagar a Orange Market en negre i amb factures falses els serveis prestats per a l'organització de les campanyes electorals del 2007 i el 2008.

Correa intenta que Anticorrupció rebaixi la seva petició inicial de pena, de 22 anys de presó, per tres delictes electorals corresponents a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008, un delicte de falsedat documental i sis delictes contra la Hisenda Pública.