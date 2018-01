La CUP creu que el discurs de Torrent «traeix» l'1-O

El cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha lamentat "profundament" aquest dimecres el discurs de Roger Torrent com a nou president de la cambra. "Estableix una línia política que no compartim en absolut; no va en el bon sentit per materialitzar la república ni que puguem consolidar el bloc independentista i republicà". Així ho ha assegurat en una roda de premsa a la cambra després de la sessió constitutiva. "Pensem que traeix l'esperit de l'1-O i la decisió del Parlament del 27-O; i recular en els mots i les paraules, lluny de calmar la bèstia, la revifarà encara més perquè mossegui més fort; a la repressió només se li respon mossegant més fort amb democràcia, determinació, unilateralitat, mobilització i desobediència civil i institucional", ha assegurat Riera. També ha urgit a JxCAT i ERC a explicar el seu programa de govern perquè tenen des d'aquest dimecres "motius per inquietar-se" en aquest sentit. El diputat dels cupaires ha reclamat a més als altres dos grups independentistes que canviïn les formes de negociar de cara a la investidura. "No som cap xec en blanc", ha advertit.