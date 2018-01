Les dones obeses tenen 12 vegades més risc de tenir càncer

Les dones obseses tenen 5 vegades més risc de patir una malaltia cardiovascular i 12 vegades més de desenvolupar un càncer que les dones que tenen un pes normal. Si tenen sobrepès, el risc és el doble en el cas de les patologies cardiovasculars i quatre vegades més en les oncològiques. Són les principals conclusions de l'estudi més gran realitzat en aquest camp a l'estat espanyol, liderat per investigadors de l'Hospital del Mar, i que ha inclòs el seguiment durant 10 anys de més de 54.000 persones de 7 comunitats autònomes. En la salut dels homes, la influència del pes té menys importància, però tot i això, l'obesitat multiplica per dos les possibilitats de desenvolupar algun tipus de càncer. En canvi, no s'ha detectat influència en el cas de les malalties cardiovasculars.

Només el 26% dels participants en l'estudi, homes i dones de 35 a 79 anys, tenien un pes normal. La resta tenien sobrepès i obesitat. És la primera vegada que s'analitza la influència d'aquest factor, descartant els possibles efectes d'altres patologies vinculades al pes, com ara la hipertensió, la diabetis o la hipercolesterolèmia. Els investigadors consideren que els resultats són molt preocupants.

El principal autor del treball, Jaume Marrugat, director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM, destaca que cal buscar noves estratègies per promocionar la dieta saludable, la realització d'activitat física i establir polítiques de prevenció per al conjunt de la població, amb l'objectiu final de disminuir la prevalença de l'obesitat.

Per a Marrugat, les millores en els factors de risc cardiovascular dels darrers 20 anys queden «dramàticament neutralitzades» per l'epidèmia de l'obesitat. Albert Goday, endocrinòleg de l'Hospital del Mar, destaca que l'obesitat és una condició mèdica potencialment greu que condiciona un increment del risc de mort per diverses causes. Va més enllà, explica Goday, del problema estètic i també recorda que cal adoptar mesures preventives i de tractament «que no sempre són fàcils de seguir».