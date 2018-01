Eduard Pujol afirma que «farem el que ens vam prometre, restituirel president»

«Estic il·lusionat, perquè molts pensàvem que no hi hauria victòria independentista el dia 21 de desembre i hi va ser, alguns pensàvem que encallaríem en la constitució de la mesa i no ha estat així, ja tenim president independentista, i ara, reglament amb mà, ens n'anirem cap a la investidura, que espero que, amb el suport d'ERC i la CUP, puguem fer a allò a què ens vam comprometre, que no és altra cosa que restituir el nostre president, Carles Puigdemont i el govern destituït». El martorellenc Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, veia ahir el futur per a l'elecció de Puigdemont amb optimisme.



Assegurava després de la sessió que el procés es va fer segons el previst. «S'ha creat un marc de pensament – afegia– que ens obliga a explicar que nosaltres no farem cap cosa estranya». Pujol és des d'ahir nou diputat i assegura estar «impressionat» pel moment. Seia per primera vegada en un escó i ho va fer en un dels vells, dels que encara són de l'antiga república. Estava «emocionat».