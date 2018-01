El president del Parlament, Roger Torrent, anunciarà dilluns el candidat que proposa per ser investit president de la Generalitat. Aquest divendres ha acabat la ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris. Només li falta posar-se en contacte amb Puigdemont.

Segons JxCat, Torrent els ha manifestat la voluntat de reunir-se amb ell, i fonts pròximes a la presidència del Parlament han afegit que es posarà en contacte amb Puigdemont després d'anunciar el candidat. En la ronda de reunions l'únic nom que s'ha posat sobre la taula és el de Carles Puigdemont. És el candidat de JxCat i ERC i la CUP li donen suport perquè es presenti a la sessió d'investidura. Tot i així, els republicans no aclareixen si votarien a favor de Puigdemont en una investidura a distància. L'oposició no ha proposat cap nom tenint en compte que no tindria opcions de prosperar.

Torrent va començar la ronda de reunions aquest dijous amb Xavier Domènech (CatECP) i Miquel Iceta (PSC), al matí, i Xavier García Albiol (PPC) i Carles Riera (CUP), a la tarda. Aquest divendres ha estat el torn de Marta Rovira i Raül Romeva (ERC), Elsa Artadi i Eduard Pujol (JxCat) i Inés Arrimadas (Cs).