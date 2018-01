Condemnat a 66 anys per haver violat quatre dones a l'Eixample

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 66 anys i mig de presó el violador en sèrie que actuava al barri de l'Eixample per haver atacat quatre dones els anys 2004, 2015 i 2016, a més d'haver d'indemnitzar les víctimes amb un total de 110.000 euros.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona condemna Francisco Javier C.M. per quatre delictes d'agressió sexual –tres d'ells amb agreujant de reincidència– i tres delictes de robatori amb violència, un en grau de temptativa.

No obstant això, l'Audiència l'absol de les acusacions relatives a una cinquena víctima que no resideix a Espanya i que no es va presentar al judici, per la qual cosa no va poder prestar declaració en seu judicial.

El tribunal li prohibeix acostar-se a menys de mil metres a les víctimes per un temps superior en dos anys a la pena de presó imposada, i a més li imposa, per cadascun dels delictes d'agressió sexual, la mesura de llibertat vigilada amb una durada de vuit anys, que s'executarà amb posterioritat a la pena de presó.

L'Audiència considera provat que l'acusat va violar les quatre dones de matinada els dies 25 de setembre del 2004, el 12 d'octubre del 2015, el 21 de gener del 2016 i el 31 de gener del 2016, les abordava al portal de casa quan tornaven soles.