Els condemnats del cas Palau sabran el 5 de febrer si ja els envien a la presó

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha citat per al 5 de febrer els principals condemnats, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar, per abordar la petició de mesures cautelars sol·licitada per la Fiscalia. La Fiscalia Anticorrupció va anunciar dilluns, quan es va fer pública la sentència, que demanaria la celebració d'una compareixença amb aquests condemnats per demanar mesures sobre la seva situació personal davant «les elevades penes» imposades pel tribunal, sense aclarir si demanaria el seu ingrés immediat a la presó.

Millet ha estat condemnat a més de nou anys, Montull, a set anys i mig, i la seva filla i Daniel Osàcar, a més de quatre anys.