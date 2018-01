La Fiscalia demana activar l'euroordre contra Puigdemont

La Fiscalia ha demanat formalment que el Tribunal Suprem enviï una euroordre de detenció perquè les autoritats de Dinamarca detinguin Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió i/o sedició. Ara el jutge Pablo Llarena haurà de decidir si accepta la petició i el ministeri públic li demana que ho faci amb "urgència" i remarca que Puigdemont "està fugit de la justícia espanyola". De fet, Llarena va decidir desactivar el passat 5 de desembre l'euroordre contra Puigdemont i els quatre consellers cessats a Brussel·les. Puigdemont ha aterrat aquest matí a Copenhaguen on té previst participar a una conferència organitzada per la universitat de la capital danesa.

La Fiscalia ha considera que "resulta obligatori" tornar a cursar l'euroordre perquè Puigdemont "està fugit de la justícia espanyola" i demana al jutge del Suprem que emeti l'ordre de "forma urgent" per sedició i rebel·lió.

En un comunicat, la Fiscalia apunta que aquests delictes estan reconeguts en el codi penal danès amb penes de fins a cadena perpètua revisable.

En aquesta ocasió, el ministeri públic sol·licita l'euroordre només a les autoritats daneses i, per tant, en cas que el jutge dicti l'ordre s'enviarà només a la Fiscalia de Copenhaguen i no la introduiria en l'anomenat Sistema d'Informació Schengen perquè, segons justifica, Puigdemont no està parador desconegut.

Amenaça durant el cap de setmana



La possible reactivació de l'euroordre de detenció ha estat sobre la taula aquests darrers dies després que a finals de la setmana passada es fes públic que Puigdemont assistiria a un debat sobre el procés a la Universitat de Copenhaguen i que, per tant, suposaria la primera sortida de territori belga des que hi va arribar a finals d'octubre. El president destituït ha arribat a la capital danesa aquest dilluns, passades les vuit del matí, en un vol de Ryanair procedent de l'Aeroport del Charleroi. A l'arribada, l'esperaven nombrosos mitjans de comunicació catalans, que han seguit Puigdemont, que no ha fet declaracions, fins a un cotxe que l'esperava.

Aquest cap de setmana, el ministeri públic va avisar que sol·licitaria al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena activés una euroordre de detenció i entrega contra el president destituït i que només estava "pendent de confirmació oficial via policial" dels moviments de Puigdemont. Finalment, aquest matí, un cop obtinguda la confirmació que Puigdemont ja era a Dinamarca, s'ha activat la petició a l'alt tribunal perquè reactivés l'euroordre.

El jutge del Suprem va retirar les ordres europees de detenció dictades per l'Audiència Nacional contra Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig el passat 5 de desembre. El magistrat va argumentar que desistia de la col·laboració de la justícia belga perquè, després d'emetre les ordres, s'havia definit que els fets que s'investiguen s'han dut a terme de manera "concertada per part de tots els investigats" i, per tant, tots han de formar part d'una "unitat jurídica inseparable" que s'ha d'instruir al Suprem.

Amb la retirada de l'euroordre, Llarena va evitar que la justícia belga decidís per quins delictes lliurava Puigdemont al Suprem, ja que es podia haver donat el cas que els delictes de imputats per uns i altres no coincidissin. El Suprem instrueix una causa pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.