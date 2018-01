Rull faria un "pas al costat" si la llibertat condicional el limités com a conseller

El diputat electe de JxCat Josep Rull estaria disposat a fer "un pas al costat" si la llibertat condicional el limités com a conseller, en cas que torni a formar part del Govern. Així ho ha explicat en una entrevista al setmanari 'El Temps', on matisa que no creu que la llibertat condicional el pugui condicionar. Tot i això, sí que apunta que si es donés aquest escenari ell mateix faria una "passa enrere". A més, el conseller destituït ha assegurat que després de l'1-O i dels empresonaments l'independentisme pot elaborar un full de ruta molt "més operatiu".

"Si veig que aquesta limitació, aquest jou, aquesta espasa de Dàmocles que pesa per sobre nostre pot limitar les meves possibilitats d'exercir la política d'acord amb els meus ideals, per compte propi ja faré un pas al costat. No caldrà que m´ho digui un jutge", afirma Rull. Malgrat tot, el diputat de JxCat subratlla que li agradaria continuar sent conseller de Territori i Sostenibilitat, i assevera que "moralment" s'ha continuat sentint "conseller legítim" del Govern.

Rull considera també que ara es té una "cartografia exacta" de què hi ha a l'"l'altra banda del mur", que permet conèixer les "fortaleses i debilitats" del país. "Sabem que hi ha itineraris impracticables, però altres de perfectament plausibles", constata el dirigent independentista, que argumenta que aquesta situació també allibera el sobiranisme de "determinats plantejaments de terminis impossibles" o d'una "gesticulació estèril".