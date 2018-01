S'eleven a 35 els treballadors afectats pel brot de sarna a l'Hospital Sant Joan de Reus

El brot de sarna a l´Hospital Sant Joan de Reus ha afectat ja a un total de 35 treballadors. Aquest dilluns se n´han diagnosticat nou casos més en el marc del tractament preventiu que s´està oferint a la plantilla. Segons ha explicat el director del centre, Òscar Ros, aquesta era una xifra "esperable" degut al temps d´incubació de la malaltia -entre dues i sis setmanes-, però es confia que ja estigui arribant al seu "punt àlgid". Tot i que encara no s´ha localitzat la font inicial de contagi, se sospita que la sarna va arribar a Urgències a través d´un pacient i que després s´hauria traspassat al personal mitjançant les bates. De fet, durant tot l´any passat el centre va diagnosticar 25 persones afectades per la malaltia en aquest servei de l´hospital i, segons la direcció, hi ha coincidències entre pacients tractats a principis de novembre i el possible inici de la infestació.