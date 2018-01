Citen 9 investigats pel tall de l'AVE durant la vaga general

El Jutjat d'Instrucció 24 de Barcelona ha citat nou persones perquè declarin en qualitat d'investigats per irrompre a les vies de l'AVE a l'estació de Sants i interrompre el trànsit de la línia d'alta velocitat entre les 16.45 i les 22.30 hores a la vaga general del 8 de novembre. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat va estimar el recurs interposat pel Ministeri Fiscal contra l'acte de sobreseïment provisional dictat pel mateix jutjat i acorda la reobertura de les diligències que van entrar al jutjat per atestat dels Mossos d'Esquadra.

El jutge cita per possibles delictes de desordres públics i coaccions aquestes nou persones, que van ser les que van ser identificades per la policia catalana en sortir de les andanes, per prendre'ls declaració els propers dies 26 i 28 de març. En una interlocutòria del 20 de gener, la magistrada constata que el 8 de novembre, coincidint amb la vaga general, entre 500 i 1.000 persones van ocupar les vies 1 i 7 de l'estació de Sants, «impedint totalment el trànsit ferroviari en aquestes vies, amb alteració en les línies d'alta velocitat», la qual cosa va afectar una multitud d'usuaris.