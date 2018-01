Foment sancionarà Abertis pel col·lapse a l'AP-6 durant el temporal

El director general de Trànsit, Gregorio Serrano, va avançar que el ministeri de Foment obrirà expedient sancionador i penalitzador a Iberpistas, la concessionària de l'AP-6, del grup Abertis, per la gestió de l'impacte del temporal de neu en aquesta infraestructura el cap de setmana del 6 al 7 de gener, en plena operació tornada de les vacances de Nadal.

«Analitzat l'expedient informatiu, els he de comunicar que es procedirà per part del ministeri de Foment a obrir l'esmentat expedient sancionador a la concessionària, així com un expedient de penalització contractual», va avançar durant la seva compareixença al Congrés per explicar la gestió de la DGT durant l'episodi. Segons el director de Trànsit, la decisió s'ha pres després d'analitzar les actuacions prèvies de la concessionària, que «han resultat en indicis suficients per a la coacció dels dos expedients: sancionador i penalitzador, respectivament». El director general de la DGT va explicar que «és possible» procedir a obrir dos expedients «de forma complementària» perquè la llei permet que se sancioni i es multi mitjançant aquestes dues vies.

A més, va destacar que Foment sol·licitarà a la concessionària «els costos en què ha incorregut l'Administració» per solucionar la crisi, així com «l'execució d'inversions per part de les societats concessionàries». En la seva segona intervenció, després que àmpliament els grups de l'oposició, sobretot PSOE i Cs, insistissin en la seva dimissió, el director general de Trànsit va admetre «errors» per part de l'organisme per aconseguir superar que «qui té l'obligació de gestionar l'autopista de peatge no ho faci». En aquest sentit, va al·ludir a la presentació d'un «document de millora amb diverses propostes» per fer que el centre de trànsit de Valladolid disposi de càmeres de l'AP-6.