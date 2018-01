El jutge Llarena descarta reactivar l'euroordre perquè creu que Puigdemont intenta provocar la seva detenció

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el denominat procés, va descartar ahir reactivar l'ordre europea de detenció contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Dinamarca perquè considera que aquest vol «provocar» la seva detenció per poder delegar el seu vot en la investidura.

En una interlocutòria, el jutge Llarena subratlla que, desplaçant-se a Dinamarca, Puigdemont cerca «afavorir una estratègia anticonstitucional i il·legal» per «forçar» la delegació del seu vot «com si la seva situació fos la de privació de llibertat», igual que han fet l'ex-vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; l'exconseller Joaquim Forn; i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, tots a la presó.

Per al magistrat, crida l'atenció que Puigdemont «desveli a l'avançada la seva intenció» de traslladar-se al país on inicialment «va cercar el seu refugi» i «que proclami a més el punt concret on estarà present». Això conflueix amb la seva «proclamada intenció de restablir el mateix govern sota el qual es va declarar l'anomenada República Catalana» i «retornar al moment anterior» a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, indica Llarena. Atenent totes aquestes circumstàncies, per al jutge és evident que Puigdemont ha viatjat fins a Dinamarca com a «provocació d'una detenció a l'estranger» davant la «impossibilitat legal d'optar a una investidura sense comparèixer al Parlament». Subratlla que l'expresident català vol «instrumentalitzar» la privació de llibertat per «aconseguir la investidura i el vot que parlamentàriament no pot obtenir».

«La jactància de l'investigat d'anar a desplaçar-se a un concret lloc, no té una altra finalitat que cercar la detenció per subvertir la finalitat d'un instrument processal que està previst per garantir l'observança de l'ordenament jurídic, convertint-ho en un mecanisme que li possibiliti eludir l'ordre legal que regeix l'activitat parlamentària», assenyala el document. Continua dient que l'investigat cerca que «pugui proveir-se d'una justificació que la seva absència no respon a la seva lliure decisió com a pròfug de la justícia, sinó que és la conseqüència d'una situació que li ve imposada». Llarena recrimina a més que Puigdemont segueixi «perseverant» a seguir eludint la justícia espanyola i «oposant-se des de l'estranger a l'extradició que pugui cursar-se».

Llarena rebutja la petició de la Fiscalia en la qual sol·licitava que tornés a emetre l'euroordre perquè les autoritats daneses detinguin i lliurin l'expresident català, investigat pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència. Destaca que aquesta sol·licitud de la Fiscalia és «raonable» si es té en compte que Puigdemont és fora de l'Estat, precisament, per eludir un procediment penal en el qual es cerca determinar les seves «responsabilitats» en el procés sobiranista.