Zoido «Treballem per evitar que Puigdemont no pugui arribar al Parlament ni en el maleter d'un cotxe»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que les Forces de Seguretat de l'Estat aporten informació a la Fiscalia i realitzen seguiments sobre l'expresident català Carles Puigdemont des que va viatjar a Bèlgica per evitar que "pugui creuar la frontera en helicòpter, amb vaixell o en un maleter d'un cotxe".

"Estem treballant perquè això no pugui ocórrer, estem sens dubte molt preocupats", ha dit en una entrevista a Espejo Público, d'Antena 3, recollida per Europa Press.

Zoido ha assegurat que no creu que Puigdemont sigui "el seu Roldán", en referència a l'escapolit exdirector de la Guàrdia Civil, i que es treballa de manera "molt intensa matí, tarda i nit" per cobrir la frontera d'Espanya "dins i fora", malgrat la dificultat amb tants camins rurals i vies de penetració.

"S'ha dissenyat un dispositiu perquè això no pugui passar", ha assenyalat en ser preguntat sobre la possibilitat que Puigdemont burli els controls i reaparegui en el Parlament per ser investit. "Estem treballant perquè això no pugui ocórrer, a la frontera i dins de la frontera, en tots els llocs", ha afegit, confirmant que això inclou els aeroports.

"Una persona amb aquesta conducta", ha dit recordant la fugida de l'expresident en un cotxe abans que hi hagués pronunciament judicial per liderar el 'procés', "no se sap què pot fer".