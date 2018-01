Rajoy tanca la delegació del Govern a Brussel·les per evitar la reunió Torrent-Puigdemont

El govern espanyol ha intentat boicotejat la reunió d'aquest dimecres a Brussel·les entre el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i Carles Puigdemont, candidat proposat perquè sigui investit president de la Generalitat, i la posterior trobada amb els quatre exconsellers que són a Bèlgica. La cita estava prevista a la seu de la Generalitat a la capital europea, però ministeri d'Exteriors ha enviat tots els treballadors cap a casa a través d'un burofax i tancat l'oficina. Finalment, la reunió s'ha dut a terme al centre Maurits Coppieters.

La trobada amb Puigdemont estava prevista per a les onze del matí i una hora més tard Torrent s'havia de reunir amb Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. El portaveu de Carles Puigdemont, Joan Maria Piqué, ha explicat en declaracions als mitjans que el president del Parlament ha buscat un lloc alternatiu per celebrar la trobada.

Segons Piqué, "no hi ha cap motiu" per impedir la trobada entre Puigdemont i Torrent a la seu de la Generalitat i ha recordat al govern espanyol que la reunió és en territori belga i no espanyol. En aquest sentit, ha avançat que estudiaran totes "les implicacions legals" que pugui tenir aquesta decisió.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha aterrat aquest dimecres a primera hora a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont, el mateix dia en què s'ha fet públic que la sessió d'investidura serà dimarts que ve.

Precisament, aquest dimarts, des de Copenhaguen, el candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat va tornar a manifestar la seva voluntat de ser al Parlament per ser investit i va fer una crida, especialment a les autoritats espanyoles, a fer possible el seu retorn amb "seguretat i tranquil·litat", és a dir, sense risc de detenció deixant així obertes totes les possibilitats.