Carles Puigdemont assegura que hi ha «moltes possibilitats» de ser físicament a la investidura

El candidat a la investidura per ser president de la Generalitat, Carles Puigdemont (JxCat), va traslladar ahir al president del Parlament, Roger Torrent, que «hi ha moltes possibilitats» que pugui ser físicament en el ple d'investidura que s'ha de celebrar abans del 31 de gener.

Així ho va explicar Puigdemont en declaracions als mitjans després de la reunió que va mantenir amb Torrent a Brussel·les, i va remarcar que treballarà «fins a l'últim moment» per participar presencialment en el ple d'investidura. «La investidura ideal és la investidura presencial i la que volem tots que hi hagi, i per a la qual hauria d'haver-hi les condicions perquè es produís», però també hi ha altres camins, i ara com ara no se'n pot descartar cap, va remarcar. I va demanar «que ningú descarti que es pugui celebrar en les condicions òptimes» perquè tots els diputats puguin ser tots presents en el ple.

Puigdemont va apuntar que el mandat de les eleccions del 21 de desembre és que ell sigui el president, i va assenyalar que Torrent comparteix aquest objectiu i que li va traslladar que treballarà per materialitzar-ho: «Gràcies per la predisposició». «Ens hem conjurat per continuar sent fidels al que la majoria de catalans ha votat, i això és el que hauríem de respectar tots», també l'Estat, va apuntar.

Puigdemont va assegurar que treballarà perquè la investidura sigui «exactament com volen els ciutadans que sigui, respectant el mandat clar del 21-D».

Per això, Puigdemont va demanar «que es retirin tots els elements que impedeixen la celebració normal del ple, i cal intentar fins a l'últim moment que això sigui possible».

Després d'assenyalar-li un periodista que la separació de poders no permet que el Govern central s'immisceixi en qüestions judicials ni faciliti una investidura a distància, Puigdemont va respondre: «La vicepresidenta (Soraya Sáenz de Santamaría) ja va deixar clar que qui havia decapitat el moviment independentista era Rajoy».

«Presentar-se no és immunitat»

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que «farà tot el possible» perquè es compleixi la llei a Espanya, de manera que Puigdemont no sigui investit president.

La presidenta de Cs a Catalu-nya, Inés Arrimadas, va advertir dimecres al candidat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «presentar-se en una llista no vol dir tenir carnet d'immunitat». Els anticapitalistes es van reunir amb JxCat i ERC per presentar-los un document de tretze pàgines amb «propostes polítiques que l'organització considera fonamentals per encarar la legislatura i que serviran de document base per a les negociacions dels propers dies».

La CUP va reclamar, doncs, la «materialització institucional, social i democràtica de la República» amb un seguit de propostes que passen per una Assemblea Constituent, l'establiment d'una judicatura pròpia, la posada en marxa d'una banca pública i suspendre el pagament del deute de la Generalitat.