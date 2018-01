La nova jutge de l'Estat al TEDH assegura que els homosexuals poden desenvolupar patologies

La nova jutge que representa Espanya al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), María Elósegui, ha publicat diversos articles i llibres en els quals afirma que l'homosexualitat produeix diverses patologies. Així ho destaca el diari digital eldiario.es, que recull les declaracions que Elósegui va fer en una entrevista a una web vinculada a l'Opus Dei, almudi.org, per analitzar una de les seves obres. En els seus escrits defensa que tant homosexuals com transsexuals s'han de sotmetre a teràpies tant «psicològiques» com «psiquiàtriques». Paral·lelament, en un article publicat en el diari El Comercio del Perú el maig del 2014, Elósegui analitza la decisió del Tribunal Constitucional peruà de denegar el canvi de sexe a un transsexual operat a Espa-nya. La catedràtica dubta que les cirurgies pagades amb diners públics siguin la millor sortida per a una persona transsexual i suggereix com a solució «les teràpies psicologico-psiquiàtriques».

«Els que construeixin i realitzin el seu comportament sexual d'acord amb el seu sexe biològic desenvoluparan una conducta equilibrada i sana, i els que s'obstinin a anar contra la seva biologia desenvoluparan diferents patologies», assegura la magistrada en declaracions a la web almudi.org. Precisament, en aquesta entrevista Elósegui també parla de la igualtat salarial i de la necessitat que les dones s'incorporin al mercat laboral, però no per emancipar-se: «Això no és per a una defensa de l'alliberació i emancipació de la dona», diu.