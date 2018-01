Cs creu que ajornar la investidura «allarga l'agonia del procés» i demana empara a Torrent

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha lamentat la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar la sessió d'investidura. "No soluciona el problema, és una fugida endavant, allarga l'agonia del procés, cronifica la inestabilitat política i jurídica a Catalunya", ha assegurat la cap de files de la formació taronja en una roda de premsa aquest dimarts a la cambra catalana.

Al marge de l'informe dels lletrats, Cs també ha assegurat que pretén demanar empara a Torrent per tal que exerceixi de "president de tots els catalans" a la cambra, que no actuï com a "advocat" de Puigdemont i que "no allargui el processisme".

En aquest context, Arrimadas ha reclamat per "sentit comú" buscar un altre candidat a la investidura: "No tenen cap altre candidat?", ha preguntat la cap de files de Cs en advertir que Carles Puigdemont està "fugit de la justícia" i que és a Brussel·les.