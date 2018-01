L'ANC crida a concentrar-se «massivament» aquesta tarda davant del Parlament

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet una crida als seguidors a concentrar-se davant el Parlament a les 3 de la tarda d'avui coincidint amb l'inici del ple del Parlament per investir el president de la Generalitat, per reclamar que es recuperi el govern destituït «il·legítimament» per l'article 155 de la Constitució. L'entitat demana que la mobilització sigui «massiva» i «no violenta».



Abans de la concentració, una comitiva oberta a tothom, ideada per donar suport al Govern legítim, sortirà a partir de 2/4 de 3 del Palau de la Generalitat i recorrerà els carrers del centre de Barcelona – Jaume I, Princesa i passeig Picasso– fins arribar al punt de trobada, que serà el passeig Lluís Companys.



«Fer respectar el vot dels catalans és un dret inalienable del poble de Catalunya, representat en el Parlament», afirma l'ANC en la seva crida, en la qual també subratlla que «defensar el dret de Carles Puigdemont a ser investit president és defensar la democràcia, a Catalunya i arreu del món». Així mateix, reclama als membres dels CDR i de les Assemblees de Treballadors en Defensa de les Institucions (ADIC) «a estar atents per treballar plegats en aquest moment tan decisiu».



L'ANC instal·larà a la zona del passeig Lluís Companys una pantalla de grans dimensions que permetrà als assistents poder seguir el ple d'investidura en directe. També es repartiran màscares de paper amb la fotografia de la cara de Carles Puigdemont.