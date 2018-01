Comín anuncia querelles per la difusió dels missatges a Puigdemont

L'advocat del diputat d'ERC en el Parlament Toni Comín, Gonzalo Boye, ha anunciat dues querelles, una a Brussel·les i una altra a Madrid, per l'obtenció i difusió d'uns missatges del candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, al seu client, que es troba a Brussel·les amb l'expresident.

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, Boye ha explicat que "hi ha dues coses: una qui ha divulgat la notícia i una altra qui l'ha obtingut. Són dues situacions diferents, hi ha una situació que es produeix a Bèlgica i una altra que es produeix a Espanya. Per tant les dues jurisdiccions entendran de la part que els correspon".

Segons ha fet públic aquest dimecres Telecinco, Carles Puigdemont ha assegurat en una sèrie de missatges de mòbil que "La Moncloa triomfa". "Això s'ha acabat", diu en referència al procés, per afegir: "Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi".

Boye ha considerat que "hi ha uns límits, aquí s'ha vulnerat el secret de les seves comunicacions", i ha assegurat que s'ha vulnerat l'article 197 del Codi Penal espanyol i també la legislació belga.

Sobre si la comunicació es va fer en un lloc públic, ha puntualitzat que "és igual si el lloc era públic perquè la comunicació no era pública" i ha indicat que el que ha passat és una intromissió en una conversa privada de telèfon per fer-la pública.

Segons el lletrat, les converses han estat "tretes de context i obtingudes de manera il·legal", ha sentenciat.