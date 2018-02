Denuncien escorcolls de la Guàrdia Civil a cotxes en territori francès

Uns suposats escorcolls de la Guàrdia Civil a vehicles en territori francès han despertat la polèmica al país veí. Segons explica el mitjà France Bleu, i ha confirmat aquest matí a TV3 l´alcalde de Prats de Molló Claude Ferrer, diversos conductors gals van ser aturats pel cos militar espanyol dins el dispositiu per impedir que Carles Puigdemont torni a Catalunya per ser investit.

D´acord amb el mitjà francòfon, agents del cos militar van fer aturar diversos conductors encara en territori francès i els van fer obrir el maleter dels seus vehicles per tal de verificar que en cap d´ells hi viatgés d´incògnit el president cessat.

L´article també cita Ferrer, que coincideix amb els conductors escorcollats a l´hora de considerar com ´inadmissible´ la presència dels cossos de seguretat espanyols més enllà de les fronteres de l´estat i recorden que, com que en els controls no hi havia representació de les forces d'ordre franceses, aquests estan fora de la legalitat.