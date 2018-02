L'exconseller Baiget afirma que la via unilateral va ser una «irresponsabilitat»

L'exconseller d'Empresa de la Generalitat de Catalunya Jordi Baiget, destituït per l'expresident Carles Puigdemont en la reconfiguració del Govern de cara a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, va afirmar ahir davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que era una «irresponsabilitat» impulsar una via unilateral per aconseguir la independència.

El jutge de l'Alt Tribunal que investiga els fets relacionats amb el procés sobiranista va prendre declaració en qualitat de testimonis a Baiget i a l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle, que també va dimitir. Fonts jurídiques presents a les declaracions van apuntar que Baiget va reconèixer que no estava d'acord amb la línia d'actuació del procés independentista.

Va afirmar que tenia por de patir les mateixes conseqüències penals que la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014, en què es va inhabilitar l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. En aquesta línia, va incidir que la prioritat era pactar la celebració d'un referèndum amb l'Estat perquè era una «irresponsabilitat» impulsar la via unilateral.

També va precisar que en el Govern del qual ell era membre va haver-hi unanimitat a esgotar tots els mitjans de diàleg. Sobre la fuga d'empreses catalanes pel procés independentista, va assenyalar que no va preguntar mai als empresaris si donaven suport o no la independència de Catalunya.

Les mateixes fonts jurídiques van indicar que la Fiscalia va preguntar als dos testimonis si coneixien el full de ruta del procés sobiranista i el document Enfocats, així com si eren conscients que qui era número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, era el coordinador d'aquest pla.

Per la seva banda, l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle va explicar davant el jutge del Suprem que va dimitir després de tenir una conversa de «dos minuts» amb l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn –a la presó– quan va arribar a la conselleria d'Interior. En aquesta trobada, l'exconseller li va comunicar que canviaria l'equip i que en quedava fora. Així mateix, va destacar que era evident que amb l'arribada de Forn a la conselleria començava una «nova fase política».

Batlle va recalcar que la policia autonòmica està per fer «complir la llei» i que així ho va traslladar en la seva carta de dimissió. En aquest sentit, va constatar que cap membre del Govern, ni tan sols Puigdemont, li va plantejar el paper què havien de seguir els Mossos en el procés independentista. És més, va subratllar que Forn no li va dir a ell directament, sinó que va ser en un mitjà de comunicació, que s'havia de facilitar la votació i la participació ciutadana en el referèndum de l'1 d'octubre. Va dir que no va haver-hi cap reunió de planificació en relació a aquest dia i que no va anar a votar.