Reagrupament reclama la dimissió de Joan Tardà

? Reagrupament va demanar ahir la dimissió del diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà per ser un «element nociu per al correcte desenvolupament del procés» sobiranista, després que el republicà advoqués la setmana passada per prescindir de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat si això desencallava la investidura.

En un comunicat, el partit, que lidera Josep Sort, que va néixer el 2010 com a escissió d'ERC i que el 2016 va participar en la fundació del PDeCAT, també qualifica «d'aberrants» la declaracions de la secretària general dels republicans, Marta Rovira, per demanar una investidura sense conseqüències penals. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar Tardà per tota la seva trajectòria i com a defensor de la independència, i considera «vergonyosa» la posició de Reagrupament.