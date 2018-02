Els Mossos detenen 17 membres de la banda motera Hells Angels

Els Mossos d´Esquadra han detingut 17 persones en l'operatiu policial que porten a terme des d´aquest dimecres a primera hora del matí contra membres de la banda motera Hells Angels MC a Barcelona, Sabadell, Castelldefels, Sitges, Gavà, Vallirana i Riells i Viabrea. Segons fonts properes al cas, se´ls investiga per la seva presumpta relació amb un assassinat l'any passat com a conseqüència d'una baralla amb una banda rival i pel presumpte delictes de tràfic de drogues. Els Mossos, que han iniciat l'operatiu passades les sis del matí, han efectuat un total d'onze registres i no preveuen fer més detencions.

Els registres s'han dut a terme a Sabadell, Castelldefels, Sitges, Gavà, Vallirana i Riells i Viabrea. L'epicentre d'aquests escorcolls es troba al carrer Sarret número 2 de Sabadell, on està ubicat el local d'un grup anomenat Nomads i vinculat al Hells Angels. Els Mossos d'Esquadra treballen en aquest punt des de primera hora del matí i poc després de dos quarts de deu ha arribat a aquest punt un vehicle policial amb un dels principals detinguts. A hores d'ara diversos agents es troben a l'interior d'aquesta instal·lació amb l'arrestat i secretaris judicials.

Aquesta operació policial està relacionada amb un assassinat que va tenir lloc l'any 2017 com a conseqüència d'una baralla entre aquesta formació i una banda rival. La policia també investiga un presumpte delicte de tràfic de drogues.