Institucions, polítics i entitats de diferents àmbits lamenten la mort de Rigol

Institucions, polítics de diferents partits i entitats socials i econòmiques lamenten la mort de l'expresident del Parlament i exlíder d'Unió als 81 anys. Nascut a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) el 1943, Rigol té una dilatada carrera política però al llarg de la seva vida ha estat molt present al teixit econòmic, social i cultural del país. El 2019 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria política. Rigol va ser president del Parlament entre el 1999 i el 2003, i va ocupar també escó al Congrés de Diputats i al Senat. També va ser conseller dels dos primers governs de Jordi Pujol, primer ocupant la conselleria de Treball i després la de Cultura.

L'exdirigent d'Unió Ramon Espadaler ha destacat la llarga trajectòria del polític catalanista i democristià. Rigol que va ser president d'Unió durant 13 anys, partit que va abandonar el 2015. El també exmembre d'Unió, exmembre de Demòcrates i ara a les files de Junts, Antoni Castellà, ha qualificat Rigol de "referent del catalanisme però sobretot bona persona". El partit Demòcrates ha recordat que Rigol va ser fundador de la formació el 2015.

El president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha expressat el seu condol a la família i ha lamentat que s'hagi perdut "un gran defensor de Catalunya, de les institucions i constructor de punts de trobada entre diferents".

La delegació del govern espanyol a Catalunya s'ha sumat a les mostres de condol i ha definit Rigol com "un home compromès amb Catalunya i les seves institucions".

Em la mateixa línia, el cap de llista del PSC, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'expresident del Parlament i l'ha definit com un "home compromès amb Catalunya i les seves institucions". I la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, també ha expressar el seu consol a través de les xarxes socials.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha mostrat sorprès i molt trist per la mort de Rigol. I ha explicar que darrerament havien tingut "llargues converses sobre el futur del país". Turull ha destacat la "humanitat extrema" i el "patriotisme i l'estima pel país sense límits" de l'expresident del Parlament.

Expresidents del Parlament

Qui va substituir Rigol a la presidència del Parlament, Ernest Benach, ha explicat que s'entenien i s'apreciaven tot i que eren de cultures polítiques i generacions diferents. "El Joan, generós i sempre disposat a treballar per construir ponts entre catalanistes. Mestre i referent!", ha afegit a través de X.

L'expresidenta Núria de Gispert ha lamentat que "Catalunya perd una persona amb una voluntat i una fermesa que creia per sobre de tot en el país". De Gispert el considera un dels seus mestres polítics i també ha remarcat que "sempre defensava la concòrdia i la possibilitat d'entendre's".

També l'expresidenta del Parlament Laura Borràs ha lamentat la seva mort. "Escoltar-lo sempre volia dir aprendre. Avui el recordo explicant com Coll i Alentorn deia: 'quan us diguin que no hi ha res a fer, poseu-vos a treballar, que vol dir que tot està per fer'. Continuarem, President", ha dit.

El condol d'entitats de diferents àmbits

Rigol era soci d'Òmnium i l'ANC, entitats que han expressat el seu condol per la seva mort. La presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha destacat que sempre va mostrar un "compromís inequívoc" amb el país. I Òmnium ha posat en valor que "amb el seu lideratge, el país va articular la taula pel dret a decidir per fer avançar els grans consensos del país".

Des de Pimec, el president Antoni Cañete ha recordat que Rigol va ser secretari general de la patronal de les petites i mitjanes empreses entre el 1977 i el 1980. Cañete afirma que Rigol ha destacat per la seva trajectòria i llegat polític però "també pel seu compromís en l'àmbit empresarial".

El Teatre Lliure també s'ha sumat a les mostres de condol i ha recordat que Rigol va ser membre del patronat de la Fundació del Teatre Lliure. En aquest sentit, ha posat en valor que ha estat un home "fortament compromès amb la cultura del país".

La Fundació Joan Maragall ha agraït la tasca de Rigol, que va ser membre del patronat de la fundació durant 17 anys, del 2004 al 2021. "Agrairem sempre la seva feina pel diàleg entre el pensament cristià i el món cultural", han afegit.

Càritas Barcelona ha lamentat la seva mort i ha recordat que ha estat conseller de l'entitat des del 2007 i que també va formar part de la comissió social. "Ha estat un regal tenir-lo amb nosaltres. Gràcies per tant, durant tant de temps", ha dit l'entitat a les xarxes socials.