JxCat registra en solitari una proposta per modificar la llei de Presidència i investir Puigdemont a distància

El grup parlamentari de JxCat ha registrat una proposta per modificar la llei de Presidència i investir el seu candidat, Carles Puigdemont, a distància. Així ho ha avançat el Diari ARA i han confirmat a l'ACN fonts de la formació independentista. JxCat ha registrat la proposta en solitari, ja que no s'ha arribat a cap acord amb ERC. La proposició de llei de modificació de la llei 13/20008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern demana que es tramiti per lectura única i que s'admeti a tràmit i es qualifiqui amb caràcter d´urgència. A més, JxCat demana que es convoqui una sessió plenària per votar-la, segons han explicat fonts de JxCat a l'ACN.