Sallent s'empapera en suport a l'exlider de la CUP Anna Gabriel

Els carrers de Sallent han aparegut empaperats de cartells a favor de la veïna i exdiputada per la CUP Anna Gabriel, que en els propers dies haurà d'anar a declarar davant del jutge del Tribunal Suprem amb relació al procés català. El temor que es pogués dictar un empresonament preventiu com ha passat amb consellers i líders socials del procés ha generat aquesta campanya de suport i solidaritat de diferents entitats de Sallent. La campanya coincideix amb el Carnestoltes, uns dies en què la població rep nombrosos visitants. Formacions de la CUP i el seu entorn (com ara Arran i Endavant), el sindicat de la CGT i l'entitat sallentina El Carrilet, organitzadora de la festa de les disfresses, signen els cartells de la campanya «Si toquen l'Anna, Sallent respon!».

Aquestes mostres de suport arriben pocs dies abans de la seva declaració al Suprem, ajornada del 14 al 21 de febrer. A més, les pancartes i cartells han anat acompanyades d'un comunicat. La carta és redactada sota el títol «Ni acatarem ni callarem», i comença explicant que «Han tocat l'Anna. I si la toquen a ella, ens toquen a totes». El text sorgeix com una queixa davant l'acció de l'Estat que qualifiquen de «campanya repressiva», i busca defensar les «832 persones investigades i les 1.066 de lesionades per la violència de l'Estat».

La crida emesa per escrit afegeix que «el procés judicial que ens apliquen no és legítim i parteix d'un marc autoritari que busca atacar l'exercici dels drets fonamentals», per la qual cosa es mantenen ferms: « Denunciem la persecució política i no assumim cap renúncia ni acatament».



On és l'Anna Gabriel?

La política sallentina ha desaparegut fa temps de la vida pública i dels mitjans de comunicació arran de la imputació. Ahir, el seu company de partit, David Fernández, va assegurar a Catalunya Ràdio que Gabriel és al país i va descartar que fos a Veneçuela, fent suport a Nicolás Maduro, com s'havia especulat.