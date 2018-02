«Davant de les punyalades, nosaltres responem amb civisme i solidaritat»

La plataforma ciutadana «Pirineus con ellos» ja disposa d'una trentena d'establiments de les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell des d'apartaments, cases de turisme rural o restaurants, disposades a acollir veïns de Múrica reprimits per la policia segons ha explicat a Regió7, el portaveu d'aquesta proposta Pep Lizandra.

Dos dels establiments que s'hi han sumat són l'hotel-restaurant Campi del poble de Músser i l'allotjament rural Cal Rei de Lles de Cerdanya. Els seus responsables troben molt encertada la iniciativa i també clients que aquest cap de setmana eren a les instal·lacions han aplaudit que s'hi hagin sumat. És el cas d'un matrimoni Terrassa de l'hotel Campi de Músser (Cerdanya), Miquel Àngel Salvadó i Maria Teresa Martínez. «Ja que els atonyinadors estan tan ben acollits a Múrcia, doncs nosaltres als atonyinats de Múrcia també els atendrem molt bé aquí a l'Alt Urgell i la Cerdanya», assegura Salvadó, i afegeix que «el que volem és eliminar la paraula odi, aquí ningú l'ha utilitzat ni l'utilitzarà en cap moment». També en aquest sentit s'ha expressat Martínez, que ha valorat que els hotelers pirinencs hagin posat en marxa «una iniciativa totalment oposada a la que van tenir els murcians, que han volgut premiar la violència gratuïta que hem rebut a Catalunya; aquí és contrari, agraïm als qui també pateixen per lluitar pels seus drets a Espanya».

Lluís Sellés, propietari de Cal Rei, ho té clar: «Ho hem volgut capgirar perquè és denigrant que algú utilitzi una mala notícia per fer-se promoció, això només ho poden fer les grans empreses hoteleres, aquí som més humans i tenim valors més ferms. Per la seva banda, Pau Roig, de l'hotel Campi, ha recalcat que la iniciativa dels hotelers murcians «ens sembla totalment il·lògica i humiliant i nosaltres hem de fer tot el contrari, demostrar un cop més que que davant de les punyalades responem amb civisme i solidaritat i que no anem en contra de ningú, sinó que només volem un país democràtic, lliure i normal».

Aquesta iniciativa neix en contraposició a l'oferta de l'associació d'hotelers murcians de regalar estades de vacances als agents de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu del referèndum de l'1-O a Catalunya. «Ho vam trobar fora de lloc. Van pensar que hi hauria molta gent d'Espanya que no ho trobarien bé. I vam voler transformar la notícia negativa 'd'el a por ellos' al 'a con ellos', que vol dir estar amb la gent que respecten el dret a manifestar-se per decidir el seu futur». Lizandra ja ha enviat un correu a la plataforma Pro-Soterramiento de las Vías de Múrcia.