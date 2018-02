La policia israeliana recomana imputar el primer ministre

La policia d'Israel recomanarà que s'imputi el primer ministre, Benjamin Netanyahu, per la suposada acceptació de suborns en dos casos de presumpta corrupció, tot i que el cap de Govern ha negat reiterades vegades que hagi comès cap irregularitat.

La policia ha conclòs que existeixen indicis suficients per procedir a la imputació en el Cas 1000, en què s'analitza la presumpta entrega de regals a Netanyahu per part de dos productors cinematogràfics, i en el Cas 2000, relatiu a una conspiració amb l'amo del diari Yedioth Aharonoth per obtenir una cobertura favorable, segons el diari Haaretz. «No hi haurà res, perquè no hi ha res», va arribar a dir Netanyahu, que ha estat interrogat diverses vegades.