Cuixart considera imprescindible construir camins de diàleg entre els sobiranistes

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va escriure ahir des de la presó de Soto del Real una carta de record a Muriel Casals en què demanava «unitat» i «diàleg» a les forces sobiranistes. «Muriel, t'enyoro. Avui fa dos anys que vas marxar i el teu mestratge ens és més present que mai», començava la carta. «Avui necessitem que les forces polítiques sobiranistes assumeixin la responsabilitat que els han donat les urnes. Com tu molt bé havies dit en altres ocasions: no entendríem que no es posessin d'acord», va escriure el líder d'Òmnium davant la tensió entre JxCat i ERC per la investidura de Puigdemont. Cuixart considera «imprescindible» que «des de l'empatia i la generositat» es construeixin «ponts i camins de diàleg» i remarca que cal fer front «des de la unitat» a l'actual escenari de repressió de l'Estat.

Cuixart assegura a Muriel que Òmnium, «lluny de caure en cap conformisme impotent», seguirà treballant «per enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva, des de la diversitat i sense demanar renúncies a ningú». L'escrit conclou amb una frese de Bertolt Brecht dirigida a Casals: «El regal més gran que pots fer als altres és l'exemple de la teva pròpia vida».