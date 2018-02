La Guàrdia Civil situa Roures al comitè «executiu» del procés

La Guàrdia Civil situa l'empresari i fundador de Mediapro Jaume Roures en el comitè executiu que apareixia en el document anomenat «Enfocats», considerat full de ruta del procés per a la declaració d'independència de Catalunya i confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.

Segons l'informe, que ja obra en poder del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Roures «podria integrar-se al comitè executiu que es va plasmar en aquell document en qualitat de professional expert en l'àmbit de la comunicació». Segons els agents, els màxims responsables del moviment independentista eren conscients que «disposar del suport d'un proveïdor de serveis audiovisuals de l'entitat Mediapro permetria difondre el missatge sobiranista a un públic molt més gran».

Per això, conclouen que l'acció de comunicació que es va plantejar a «Enfocats» va ser clau i que per això els dirigents independentistes «es van valer de mitjans de comunicació social públics i privats, erigint-se la figura de Jaume Roures Llor en element cabdal per a la difusió del missatge independentista».



Logística de l'1-O

La Guàrdia Civil va situar en un nou informe remès al Tribunal Suprem els dirigents d'ERC Marta Rovira i Oriol Junqueras en el nucli dur de la logística del referèndum de l'1 d'octubre, amb Josep Maria Jové, secretari general de Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, com «cervell» a les ordres dels dos primers. En un informe de 172 pàgines del 31 de gener remès al Tribunal Suprem, la Guàrdia Civil analitza les trucades intervingudes per concloure que Jové «va ser el cervell de la logística del referèndum, però rebent ordres i despatxant assumptes directament amb Marta Rovira i Oriol Junqueras».

La policia també va acreditar que la Generalitat de Catalunya es va gastar com a mínim 1,5 milions d'euros en el referèndum d'independència de l'1 d'octubre i desmenteix així els informes que els havia remès l'administració catalana en què acreditava que cap conselleria no havia destinat fons públics per a la celebració de l'1-O.