Desallotjades 22 persones d'un edifici ocupat del Raval

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar ahir al matí 22 persones, entre elles un menor d'edat, de l'edifici situat al número 1 del carrer de Sant Ramon, al bar-ri del Raval, que havia estat ocupat, segons van informar fonts municipals. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) va atendre deu persones, tres de les quals, una família amb un nadó, han acceptat un recurs d'allotjament.

En els altres set casos, el CUESB no va detectar una situació de vulnerabilitat perquè tenien xarxa familiar o recursos econòmics, segons va assenyalar el consistori. L'immoble és propietat de l'Ajuntament de Barcelona i havia estat rehabilitat recentment per fer-ne 11 habitatges de lloguer social.



Dues hores

Durant el desallotjament, que va començar cap a un quart de 9 del matí i va durar unes dues hores, algunes de les persones que ocupaven els pisos van sortir als balcons per protestar que els fessin marxar. També alguns veïns es van apropar a l'entrada del carrer de Sant Ramon, que estava precintat i amb diverses furgonetes policials, per retreure a la Guàrdia Urbana que desallotgés l'immoble. El consistori barceloní va assenyalar que els seus serveis de vigilància van comprovar dilluns que l'edifici estava completament buit i que va tenir constància aquest dimecres de l'ocupació.

Per la seva banda, diverses persones que van desallotjar de l'immoble van assegurar davant els periodistes que feia entre tres dies i una setmana que hi havien entrat. Aquest és el cas del Youssef, que va afirmar que va pagar 500 euros a un home per poder entrar en un dels pisos i que ell va rebre uns documents a canvi. Ahir, segons va explicar, l'home no li agafava el telèfon i no sabia com localitzar-lo. Un altre dels casos és el de la família amb una criatura de menys d'un any. Segons van explicar, no van obtenir ajudes per a l'habitatge ni solucions dels serveis socials en un any i mig: «Els serveis socials ens van dir que estaven saturats i que ens busquéssim la vida, que ocupéssim. Ho hem fet i no ens hi deixen viure».