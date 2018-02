Oxfam Intermón va amonestar 4 empleats per «mala conducta»

En concret, dels quatre casos d'Oxfam Intermón, dos van ser per comentaris amb connotació sexual per part de membres del personal cap a altres treballadores, un va ser d'assetjament i intimidació a una altra treballadora i l'últim, vinculat amb el pagament per serveis sexuals a una persona adulta, que va derivar en acomiadament. Cap dels quatre va implicar un menor i, pel que fa a les sancions, els dos primers van derivar en una amonestació formal –que consta en l'expedient laboral–, mentre que en el cas d'assetjament i intimidació, quan va arribar la denúncia, el treballador ja havia sortit de l'ONG, encara que també es va fer constar en el seu expedient, segons van explicar ahir en roda de premsa el director d'Oxfam Intermón, Jose María Vera, i la directora adjunta, Pilar Orenes.