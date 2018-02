El Parlament Europeu situa el candidat Lane al davant de Guindos per entrar al BCE

El comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu prefereix l'irlandès Philip Lane com a nou vicepresident del Banc Central Europeu, davant del ministre espanyol Luis de Guindos. Tots dos van comparèixer dimecres al vespre davant del comitè, en una sessió a porta tancada. En un comunicat, el president del comitè d'Afers Econòmics, Roberto Gualtieri, va dir que «la majoria de grups polítics van considerar el governador Lane més convincent». A més, va remarcar que alguns partits «van expressar reserves sobre el nomenament del ministre De Guindos» i que els eurodiputats «lamenten» que no es presentés cap dona candidata per al càrrec, tal com s'havia demanat des de la cambra.

L'eurodiputat d'ICV Ernest Urtasun, membre del comitè d'Economia de l'Eurocambra, va dir que les conclusions d'aquest òrgan sobre les compareixences de dimecres suposen un «cop per a Luis de Guindos». «Cada cop és més evident que la seva candidatura genera dubtes a Brussel·les i Frankfurt. La seva pèssima gestió en matèria financera a Espanya, els possibles conflictes d'interès pel seu passat com a banquer d'inversió i la seva negativa a dimitir com a ministre són un llast cada vegada més evident per a la seva candidatura, com es va constatar ahir», va dir Urtasun en un comunicat.

L'opinió del Parlament Europeu, tot i que no és vinculant, té un pes polític important en el procés de presa de decisions. Ara, els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona hauran de debatre sobre la qüestió en una reunió prevista a Brussel·les per al proper dimarts. La decisió final l'hauran de ratificar després els caps d'estat i de govern. Fonts de l'Eurogrup insisteixen que la decisió però és dels governs.

Luis de Guindos va assegurar dimecres ser «optimista» pels suports que té entre els ministres europeus per esdevenir el nou vicepresident del BCE.



Montoro defensa Guindos

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va defensar que la candidatura del ministre espanyol a la vicepresidència del BCE és «molt bona», i creu que «en absolut» suposa un revés que des de l'Eurocambra hagin vist «més convincent» el candidat irlandès, Philip Lane.