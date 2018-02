Puigdemont demana explicacions a l'Estat sobre l'imam de Ripoll

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, va reclamar ahir que la lluita antiterrorista no tingui fronteres ideològiques, i va demanar explicacions a l'Estat sobre la relació entre l'imam de Ripoll i el CNI.

«Si haguessin compartit la informació sobre l'imam de Ripoll amb la policia catalana, hauríem pogut ser molt més eficaços contra aquesta amenaça», va explicar en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Va assenyalar que l'Estat no va compartir tota la informació amb el Govern, que «no va actuar pensant que s'ocultava informació», i va insistir en el seu desig que els Mossos participin en els cossos europeus de seguretat.

«Els recursos de l'Estat espa-nyol es dediquen a protegir les persones?», va preguntar-se, i va tenir un record per als líders sobiranistes presos en assegurar que, per menys indicis que els que hi ha entre l'imam i el CNI, hi ha persones en presó preventiva.



Compartir informació

Puigdemont considera que la ciutadania té dret a rebre respostes «sense evasives» i a saber si els recursos en seguretat «estan ben destinats». I en aquest sentit va afegir: «Exigiríem que els serveis secrets espanyols, que dediquen tants esforços a mirar que jo no entri per la frontera en un maleter de cotxes particulars, dediquessin més esforços a compartir informació que pot salvar vides».

«En mans de qui som? En mans de qui hem posat la seguretat?», va preguntar-se també Puigdemont sis mesos després dels atacs terroristes que van colpejar Catalunya. «Potser si s'hagués compartit informació amb la policia catalana», va dir en referència amb la relació entre Es Satty i el CNI, «probablement hauríem pogut ser molt més eficaços en la resposta contra aquesta amenaça», va apuntar l'ara candidat de JxCat.

Així, Puigdemont, que va assegurar que no tenien constància d'una «amenaça fefaent», va reiterar que l'Estat haurà de donar explicacions «durant molt de temps» si es demostrés que «va negligir en alguns aspectes».

Ara bé, en ser preguntat sobre si el desacord entre governs va interferir en l'acció policial preventiva, va afirmar: «No hem pensat mai que amb la lluita antiterrorista s'hagi de fer política. No té fronteres i no n'ha de tenir, i encara menys d'ideològiques». En aquest sentit, va aplaudir que s'actués de forma coordinada les primeres hores després dels atemptats: «No tinc retrets» d'aquell moment, va assegurar Puigdemont. «Després, el que s'ha anat sabent ens ha de generar preocupació a tots», va insistir.

En relació amb les negociacions per a la investidura, Puigdemont va afirmar que correspon al Govern central «aixecar el 155», i va mostrar-se convençut que s'arribarà a un acord entre les forces polítiques, que, segons ell, avança amb discreció.