L'ANC assumirà el pagament de la fiança de Marta Rovira

L'ANC ha anunciat aquest dilluns que assumirà el pagament de la fiança de 60.000 euros que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha imposat a la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Fonts de l'entitat han explicat que la faran efectiva entre aquest dimecres i aquest dijous, quan acabi la ronda de compareixences davant aquest tribunal que han de fer aquesta setmana diversos líders sobiranistes.

Els fons sortiran de la caixa de solidaritat que en el seu moment va impulsar l'ANC, que es nodreix de donacions ciutadanes i que s'empra per a les fiances que decreten els tribunals per causes relacionades amb el procés sobiranista.

L'ANC ja va assumir en el seu moment el pagament de les fiances dels consellers destituïts que van ser empresonats, de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dels exmembres de la Mesa de la Cambra catalana.

Després de la declaració de Rovira, aquest dilluns també compareix davant el jutge la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; aquest dimarts estan citats Artur Mas i Neus Lloveras (PDeCAT) i aquest dimecres, Anna Gabriel (CUP).