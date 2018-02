Pascal, Rovira, Mas i Lloveras declaren al Tribunal Suprem

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, declararan avui al Tribunal Suprem com a investigades en el cas pel procés independentista. S'ha confirmat que rebran el suport de membres d'ERC, JxCat, PDeCat i Demòcrates.

En un comunicat, ERC ha explicat que hi aniran el portaveu de la formació, Sergi Sabrià, al costat dels diputats al Congrés Joan Tardà, Gabriel Rufián, Teresa Jordà i Ester Capella, diversos senadors i diputats del Parlament, com Alba Vergès, Jenn Díaz i Ferran Civit, entre d'altres.

JxCat enviarà el portaveu de la formació al Parlament, Eduard Pujol, al costat dels diputats Marc Solsona, Josep Maria Forné i Montserrat Macià, entre d'altres, i per part del PDeCat hi participaran el portaveu del partit al Congrés, Carles Campuzano, el diputat Jordi Xuclà i el portaveu en el Senat, Josep Lluís Cleries, segons van informar ambdues formacions en sengles comunicats.

També hi haurà una delegació de Demòcrates encapçalada pel seu portaveu i diputat d'ERC al Parlament Antoni Castellà, va explicar el partit en un comunicat.

Amb les compareixences de Rovira i Pascal seguiran les declaracions davant el jutge Pablo Llarena, després de la de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya de la setmana passada, mentre que dimarts serà el torn de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i de l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras, i dimecres està citada l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel.



Comitè estratègic

Llarena va demanar el dia 11 de desembre a la Guàrdia Civil, en condició de policia judicial, nombrosa informació per començar a instruir. Entre els informes sol·licitats, volia informació individualitzada dels membres de l'anomenat Comitè estratègic per a la independència (inclòs al document EnfoCATs) i quin paper havien jugat en la consecució de la declaració d'independència. Aquest informe policial (que ocupa més de 500 pàgines) es va entregar al jutge el dia 15 de desembre. Els noms dels nous investigats apareixen com a membres d'aquest comitè estratègic.