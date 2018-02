L'alcaldessa de Badalona retreu a Dolors Montserrat els efectes del 155

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, es va presentar per sorpresa ahir a la visita que la ministra de Sanitat, Dolors Montser-rat, va fer a l'Institut de Recerca de Can Ruti. Sabater no havia estat convidada però s'hi va personar igualment per retreure a Montser-rat els efectes que té per a la ciutat l'aplicació de l'article 155. Segons l'alcaldessa, l'actual situació té «retinguts» 2 milions d'euros del Consorci Badalona Sud per a projectes socioeducatius. «No poden passejar-se pel territori aparentant normalitat quan estem patint tants greuges», va dir en una piulada. La ministra, per la seva banda, defensa que l'Estat està fent una gestió «rigorosa» de tots els assumptes que hi ha sobre la taula i preveu que el cas del consorci badaloní pugui passar pel Consell de Ministres aquest divendres. La ministra no va voler polemitzar amb Sabater, contràriament al que va passar divendres passat amb el delegat del Govern espanyol Enric Millo, que va qualificar l'alcaldessa d'«intolerant» en no assistir a un acte del delegat. Dolors Montserrat assegura que les relacions institucionals que té el Govern espanyol amb la resta d'institucions és «cordial i de respecte».