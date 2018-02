Madrid organitza un gran debat internacional sobre el futur de l'òpera

El Teatro Real de Madrid esdevindrà, entre els dies 12 i 15 d'abril, el centre mundial de l'òpera, ja que acollirà la primera edició del World Opera Forum, una trobada internacional de professionals de l'òpera en què confluiran les associacions Òpera Europa, Òpera Amèrica i Òpera Llatinoamèrica, juntament amb representants d'Àfrica, Àsia i Oceania. El fòrum indagarà sobre l'esdevenir de l'òpera en un món cada vegada més globalitzat. Quatre grans temes vertebraran el debat: l'òpera corre el risc de morir sota el pes de la seva herència?; les noves creacions poden recuperar el seu lloc en el cor de l'òpera, com passa amb el teatre o el cinema?; com pot l'òpera tenir sentit per a un públic heterogeni i reflectir la societat del segle XXI?; i com desenvoluparem la nostra capacitat per defensar l'òpera en el context de les nostres democràcies?