Méndez de Vigo assegura que tindrà en compte la decisió del tribunal en els seus estudis sobre el castellà a les aules catalanes

El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, va avançar ahir que tindrà en compte la fallada del TC per garantir l'escolarització en castellà en les seves «reflexions i estudis» de cara a properes decisions sobre l'ensenyament del castellà a les aules de Catalunya.

Així ho va posar de manifest als passadissos del Senat el ministre, que va admetre que per al Govern la sentència ha suposat una «novetat» que «no esperava», però que en tot cas «acata i respecta». La sentència coincideix amb l'anunci del Govern d'introduir en la prematrícula escolar de Catalunya l'opció del castellà com a llengua vehicular en aquesta comunitat, en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va demanar ahir no fer «nyaps» amb el model educatiu català i va defensar l'actual sistema d'immersió lingüística. En roda de premsa al Parlament, va considerar que el Govern central «no sap què fer amb aquest tema, perquè, si no, no s'explica que una ministra digui una cosa i un ministre una altra». En relació a la sentència del TC feta pública ahir mateix sobre l'ajut dels 6.000 euros, Iceta va considerar que que «treu raons al Govern d'Espanya davant les previsions que havia fet» d'introduir el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. El socialista va recomanar «no jugar amb foc ni fer improvisacions ni fer les pitjors polítiques, que són les d'aprofitar els problemes per dividir les societats i crear enfrontaments en comptes de resoldre'ls».