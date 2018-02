Els alcaldes bagencs de la CUP defensen l'estratègia d'Anna Gabriel

Tant l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, com el de Navàs, Jaume Casals, ambdós de la CUP, defensen que l'estratègia de Gabriel de traslladar-se a Suïssa sense declarar al Tribunal Suprem és correcta i que ha servir per donar visibilitat internacional al procés.

Casals considera que Gabriel fa «un gran sacrifici personal de renúncia al seu entorn més immediat», i que, alhora, també ho és judicial, ja que «ja saps que pots esperar de l'estat en plena onada venjativa per l'1-O». «A ningú no li agrada la presó, i menys amb una justícia sense garanties», diu Casals, que entén que l'estratègia de Gabriel servirà perquè «es vegi clarament que els delictes que s'inventen aquí en realitat no existeixen». En tot cas, afegeix Casals, «la internacionalització del procés és positiva». Segons considera l'alcalde de Navàs, «per a la llei de Suïssa sembla que no tenen cap sentit les acusacions espanyoles, perquè és obvi que mai no hi ha hagut violència».

Ernest Clotet, per la seva banda, considera que «qualsevol fórmula de lluita contra l'estat opressor és bona», i que l'estratègia de Gabriel també ho és perquè «és la que s'ha decidit». L'alcalde apunta que «l'Estat té difícil justificar a l'exterior el que està fent, perquè té un problema de legitimitat». Clotet recorda que «el govern s'ha d'ajuntar amb el poder judicial per emprendre una guerra contra les persones que han volgut decidir el seu estat».

Tant Jaume Casals com Ernest Clotet asseguren no haver tingut cap contacte personal amb la diputada sallentina des de final de l'any passat.