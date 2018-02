Rovira té 10 dies per pagar la fiança imposada pel Suprem

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va emetre ahir una interlocutòria on dóna 10 dies a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per pagar els 60.000 euros de fiança que va fixar el dilluns passat, i on li imposa l'obligació de comparèixer cada quinze dies davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o davant qualsevol tribunal de la seva conveniència, així com la de presentar-se al TS sempre que sigui cridada.

També recull la llibertat provisional de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, a qui no va imposar mesures cautelars. Segons Llarena, Rovira tenia una funció «decisòria» en el disseny del procés independentista, però no se li ha d'imposar una mesura cautelar de presó, perquè en el seu cas, i malgrat la «greu responsabilitat que s'investiga i que ha portat fins i tot a la fuga d'alguns investigats», el risc de fuga es troba «molt mitigat» pel seu «arreglament personal, familiar i laboral», i perquè el seu comportament dels últims mesos «no ofereix cap signe de possible ocultació».

En aquest sentit, recorda que cap de les parts ha apel·lat a aquest risc de fuga durant els dos mesos que han passat des de l'anunci de la seva investigació i la citació. En tot cas el jutge defensa la imposició de la fiança perquè «el risc de fuga no s'esvaeix de manera absoluta» i perquè hi ha elements que «poden propiciar» el retorn dels partits independentistes a la lògica del procés, com «el discurs que formulen alguns dels suposats copartícips del comportament que s'investiga» i el fet que alguns dels documents intervinguts apuntin que els investigats tenien intenció de «perseverar en els seus plans d'actuació».

En una interlocutòria de 10 pàgines –on no fa cap referència a la incompareixença d'Anna Gabriel–, Llarena insisteix a assenyalar Mas, Rovira i la resta d'investigats per participar d'una «iniciativa política compartida per diversos partits, el Govern de la Generalitat, el Parlament i altres institucions» per «declarar unilateralment la independència de Catalunya i segregar aquesta comunitat autònoma de la resta de l'Estat». Segons el jutge, la celebració de l'1-O era un «element indispensable» per a la declaració d'independència.