Fernàndez diu que la lluita de la CUP passa per «escurçar l'exili» de Gabriel

El cupaire David Fernàndez va afirmar que el seu partit «lluitarà per escurçar l'exili de l'Anna Gabriel» perquè en aquests moments, assenyalava, el temps que passarà a Ginebra «és incert». El dirigent de la CUP va fer aquestes declaracions a Regió7 just després de la presentació del llibre que ha escrit amb la sallentina sobre la vida d'August Gil Matamala, reconegut advocat per la seva lluita pels drets humans, que va ser present ahir en la presentació.

Fernàndez, que manté contacte diari amb Gabriel, diu que la sallentina «es troba bé» i que «està més decidida que mai a denunciar la persecució política de l'Estat». Va afegir que, tot i que la CUP no té líders, Anna Gabriel «és un actiu» per a la formació política i un referent», i que a Ginebra farà «la tasca política que ha portat a terme fins ara a la ciutat on hi ha les institucions que defensen els drets humans».

En la presentació del llibre sobre August Gil, que es va fer a l'Ateneu Rocaus, va intervenir breument la mare de la política sallentina, Maribel Sabaté, que va tenir paraules d'agraïment per als assistents i els ponents, i va pronunciar una frase que té la seva filla a la porta del seu pis, i que és de l'activista nord-americana Angela Davis: «Radical vol dir simplement anar a l'arrel de les coses». Sabaté va dir que havia escollit aquesta frase perquè «defineix bé el caràcter» de la filla. L'absència de Gabriel es va fer palesa tota l'estona. L'acte va començar amb la seva neboda, Berta Gabriel, presentant els ponents i el llibre, i just al darrere hi havia una estelada amb la imatge de la dirigent de la CUP amb la frase: «Totes som l'Anna Gabriel».

August Gil, pare de l'actriu Ariadna Gil, també va tenir paraules per a la sallentina que ara és a Suïssa. «Avui falta una persona que ha estat imprescindible per a l'elaboració del llibre», començava. També hi va intervenir l'historiador i escriptor Julià de Jòdar, un dels mentors d'Anna Gabriel, que va parlar del paper clau de la lluita popular en els esdeveniments polítics recents.

La biografia que han escrit Gabriel i Fernàndez estira del fil roig de l'itinerari vital de Gil Matamala per explicar el relat de l'esquerra social del país. Fill d'un mestre represaliat per la dictadura, va créixer a la Barcelona de la postguerra i va començar la militància a la universitat.

Sallent acull avui un acte en solidaritat amb Anna Gabriel amb l'actuació del grup Ovidi4, amb David Fernàndez, i el parlament de l'advocat i polític Benet Salellas i de la mateixa Gabriel.