El Consell de Seguretat de l'ONU aprova un alto el foc humanitari a Síria

El Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar per unanimitat una resolució que estableix un alto el foc immediat amb finalitats humanitàries per a Síria i d'una durada de 30 dies.

El text de la resolució estableix clarament que l'àmbit d'aplicació per a l'alto el foc és de tot el territori nacional sirià i preveu que s'enviïn combois de l'ONU amb material humanitari a totes les zones on sigui necessari.

A més, inclou protecció per a les evacuacions sanitàries urgents, segons ha explicat la delegació sueca davant l'ONU, impulsora, al costat de Kuwait, del projecte de resolució.

Els serveis d'emergència humanitària a la regió siriana de Ghouta Oriental es van declarar desbordats després de set dies seguits, incloent-hi el dia d'ahir, de bombardejos indiscriminats de l'Exèrcit sirià i dels seus aliats contra la població.

Els residents es van refugiar en soterranis i les organitzacions humanitàries van denunciar que almenys 12 hospitals de la zona van ser abastats des de l'inici dels nous atacs.

Segons la xarxa d'activistes de l'Observatori Sirià per als Drets Humans, gairebé 500 persones van morir, entre elles 120 nens, des de diumenge passat a la nit, i almenys 24 persones més van morir aquest dissabte.

Els serveis de rescat dels Cascos Blancs de Síria van desplaçar-se a les localitats de Kafr Batna, Douma i Harasta per atendre els afectats. «Tal vegada n'hi hagi molts més», va declarar Siraj Mahmoud, portaveu de defensa civil en els suburbis. «No hem pogut atendre els màrtirs ahir o el dia anterior perquè els avions de combat segueixen solcant els cels», va afegir.

D'altra banda, milers de persones van manifestar-se aquest dissabte a la ciutat d'Afrin per protestar contra la incursió militar turca sobre la regió d'Afrin, controlada per les milícies kurdosirianes.

En la marxa hi han participat veïns de la localitat i d'altres punts de la regió, així com representants de les zones del nord de Síria igualment controlades per les milícies kurd0sirianes, segons informa l'agència de notícies kurda ANF.