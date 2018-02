19 ferits durant les protestes per la presència de Felip VI a Barcelona

Manifestació a la Via Laietana un cop ha marxat Felip VI.

Manifestació a la Via Laietana un cop ha marxat Felip VI. ACN

19 persones han resultat ferides de poca gravetat durant les protestes per la presència de Felip VI a Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC). Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), totes elles han estat ateses pels seus efectius a la zona de la Via Laietana entre aquesta tarda i aquesta nit de diumenge. Durant les darreres hores s'han viscut diversos moments de tensió entre manifestants i policia i alguns dels concentrats han denunciat que hi ha hagut càrregues.

Els Mossos han informat que en alguns moments s'ha hagut d'actuar "amb la mínima força imprescindible" quan alguns manifestants intentaven superar el perímetre. Cap a quarts de vuit del vespre una persona ha estat detinguda a la Via Laietana de Barcelona, prop de l'oficina de Correus, pels agents de la policia catalana. La detenció s'ha produït durant les protestes per la presència de Felip VI.

Segons fonts policials, l'home hauria agredit un mosso de la brigada mòbil d'aquest cos i ha estat arrestat per atemptar contra un agent de l'autoritat.