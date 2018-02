Traslladen el fill del detingut pel doble crim de Susqueda a la casa familiar que estan escorcollant

Els Mossos d'Esquadra han traslladat el fill del principal detingut pel doble crim del pantà de Susqueda a Anglès (Selva). El jutge ha ordenat que el segon arrestat, detingut aquest dilluns a Salt, també fos present a l'escorcoll que s'està fent al domicili familiar des de quarts de dues del migdia i on hi ha el seu pare, Jordi Magentí, que està assistit per una advocada. El cas continua sota secret de sumari però els investigadors asseguren que hi ha proves contra l'arrestat, recollides durant aquests mesos d'investigació. De moment es desconeix quina vinculació podria tenir el fill amb el doble crim.