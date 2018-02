Molts establiments esgoten les cadenes davant de la previsió de nevades generalitzades

Trobar unes cadenes de mida estàndard per al cotxe, ja siguin les tradicionals metàl·liques o les tèxtils, s'ha convertit en una odissea per a molts conductors. L'anunci de nevades generalitzades arreu del territori català ha fet que molts establiments hagin esgotat les existències de cadenes, sobretot de la mida més habitual. Així ho ha explicat a l'ACN un dels treballadors de l'empresa Establiments Coll d'Igualada, en Marcel·lí Vendrell, que ha assegurat que "les mides més normals ja estan esgotades" i ha relatat que "els proveïdors de cadenes han trencat estocs i és molt difícil trobar-ne". En una situació similar s'han trobat a l'empresa Rodi, que aquest dimarts al matí no parava de rebre clients preguntant si tenien cadenes. "Aquests dies ve molta gent demanant cadenes i hem hagut de fer comandes a altres botigues de Manresa o Calaf per poder-ne subministrar", ha explicat un dels treballadors, Òscar Grau.

De fet, Vendrell ha relatat que "els proveïdors han trencat l'estoc i les empreses que ens subministren les cadenes les tenen esgotades". Aquest treballador també ha explicat que les cadenes que primer s'han venut són les tèxtils, ja que són més fàcils de col·locar, tot i que "les metàl·liques també s'estan esgotant per moments". Vendrell ha dit que la situació d'enguany és "excepcional" perquè en poques setmanes de diferència hi ha hagut diverses nevades en zones poc habituals.

Un altre dels tallers d'Igualada on aquest dimarts el ritme de clients que entra a l'establiment per demanar cadenes és molt alt és l'empresa de pneumàtics Rodi. Un dels treballadors, l'Òscar Grau, ha explicat que "molts veïns d'Igualada treballen a fora de la ciutat i això fa que aquests dies vingui molta gent a buscar cadenes com a mesura de prevenció". De fet, Grau ha dit que han hagut de demanar unitats a altres establiments de Rodi perquè "cada dia les estem esgotant, sobretot les de mida estàndard".