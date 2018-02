La presència del rei a Barcelona agita la inauguració del Mobile World Congress

La presència del rei Felip VI a Barcelona va continuar agitant ahir l'agenda política catalana, després del rebombori provocat per la plantada de diumenge al vespre. Felip VI va inaugurar oficialment ahir al matí el Mobile World Congress 2018 (MWC18) amb una breu –i atapeïda de mitjans– visita per alguns dels espais del certamen. L'arribada del monarca a la Fira de Gran Via va estar marcada per l'absència del president del Parlament, Roger Tor-rent, i la presència de només dos representants del Govern: el secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, i el secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va voler mantenir també en un segon pla en situar-se a rebuf de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. En el seguici també van ser-hi Xavier Trias (PDeCat), Jaume Collboni (PSC) i Gerardo Pisarello (Bcomú), però no membres d'ERC i la CUP. Diversos representants de la Generalitat lluïen un llaç groc a la solapa en la visita que Felip VI va fer a l'estand de Catalunya al MWC. Prèviament, el monarca s'havia fet una foto de família a l'interior del pavelló 4 amb els màxims representants de GSMA, l'organitzadora del MWC, que en la seva 13a edició espera superar els 108.000 assistents de l'any passat i generar un impacte econòmic de 470 milions d'euros. Felip VI també va poder escoltar un «visca el rei» en la seva curta caminada entre el pavelló d'Espanya i el pavelló de Catalunya.

A l'estand català, el rei va parlar amb el conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero. Després, una nova foto de família davant de l'estand de Barcelona Mobile Capital i el monarca va finalitzar la seva visita provant un dispositiu de realitat virtual. L'alcaldessa Colau va ser de les primeres a marxar, mentre que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, van allargar el recorregut.



Colau s'explica al rei

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar ahir que poc abans del sopar dels organitzadors del MWC va apropar-se al rei per explicar-li els motius de la seva absència a la recepció del monarca. Segons Colau, va aprofitar el moment per retreure-li el seu discurs del 3 d'octubre, la seva benedicció a les càrregues policials de l'1-O i la seva manca «d'empatia» amb la ciutadania catalana. Colau, que no va voler concretar gaire la resposta del rei, va dir que el monarca havia estat «molt educat» i li havia assegurat que «el seu paper era defensar la Constitució». Pel que fa als incidents que es van produir a l'exterior i que van enfrontar manifestants amb la policia, Colau va defensar que «a Barcelona tothom té dret a manifestar-se, però hi ha qüestions d'ordre públic que són cosa dels Mossos d'Esquadra».